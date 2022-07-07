В Тюменской области увеличилась заболеваемость ВИЧ

В Тюменской области в 2021 году снова стало расти число ВИЧ-инфицированных граждан. Всего в регионе за прошлый год было зарегистрировано 1 112 новых случаев ВИЧ (без учреждений УФСИН и иностранных граждан) – показатель 72,2 на 100 тысяч населения (в 2020 году было 1 095 новых случаев, показатель 71,7). Таким образом в 2021 году заболеваемость увеличилась на 0,8 %, хотя в 2020 году она снижалась на целых 24,4 %.

Общее кумулятивное число ВИЧ-инфицированных – жителей Тюменской области (без УФСИН) с впервые выявленного пациента в 1993 году достигло 23643 человек число живущих ВИЧ-инфицированных на конец 2021 года составило 16273 человека, – сообщает Рспотребнадзор.

Из общего числа выявленных случаев ВИЧ в прошлом году доля полового пути передачи инфекции увеличилась с 81,3 % до 81,9 % по сравнению с 2020 годом. Из числа выявленных случаев доля «наркотического» пути передачи вируса составила 16,7 % (в 2020 году – 17,6 %). В 2021 году от причин, связанных с ВИЧ-инфекцией, умерло 272 человека, доля тюменцев, умерших от состояний, связанных со СПИД, составила 24,3 %.

Тюмень, Ольга Федорова

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