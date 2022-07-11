Тюменцы стали болеть сифилисом в 2 раза чаще

В 2021 году заболеваемость сифилисом среди населения Тюменской области увеличилась в 1,9 раз в сравнении с 2020 годом. Об этом сообщается в докладе регионального управления Роспотребнадзора. В 2021 году показатель составил 9,3 против 4,8 на 100 тысяч населения в 2020 году. Всего было зарегистрировано 143 случая заболевания сифилисом против 73 в 2020 году. Все заболевшие – совершеннолетние тюменцы.

«Неблагополучными территориями, значительно превышающими средне-областной показатель являются: Омутинский район, Тобольск и Тюмень. В структуре заболеваемости сифилисом городские жители составляют 85,3 %, сельские жители – 14,7 %», – говорится в докладе Роспотребнадзора.

Заболеваемость гонореей в 2021 году также увеличилась (на 5,7 %). Показатель составил 11,84 против 11,2 на 100 тысяч в 2020 году. Заболеваемость преимущественно регистрировалась среди городских жителей – 97,25 %. Высокий уровень заболеваемости гонореей сохраняется в Тюмени. Среди городских подростков 15-17 лет в 2021 году было зарегистрировано 4 случая гонококковой инфекции.

Тюмень, Ольга Федорова

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