В Тюменской области чиновники заплатят за покусанного собакой ребенка

Администрация Бердюжского района Тюменской области выплатит компенсацию морального вреда ребенку, которого покусала бездомная собака. ЧП произошло 14 апреля 2022 года в селе Бердюжье. Животное с чипом в ухе напало на шестилетнюю девочку, оставив раны на лице, голове и под глазом. В больнице ребенку наложили швы. Девочка была сильно напугана, длительное время проходила лечение.

В суде представители администрации заявили, что собаку ранее отлавливали, но выпустили, поскольку она не была агрессивной. «Ребенка покусала собака, не имеющая владельца, а в соответствии с гражданским кодексом РФ на органы местного самоуправления и полицию возлагается обязанность принимать меры к розыску собственников безнадзорных животных, также законодателем закреплено правило об автоматическом возникновении муниципальной собственности на безнадзорных животных в целях избежания бесхозяйности», – пояснили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

Таким образом ответственность за причиненный моральный вред несет администрация района. Суд взыскал с чиновников компенсацию морального вреда в размере 30 тыс. рублей.

Тюмень, Ольга Федорова

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