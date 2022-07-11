Тюменская область получит федеральное софинансирование на рекультивацию свалки за 2 млрд рублей

Тюменская область получит субсидию в 602 млн рублей на ликвидацию свалки на Велижанском тракте в Тюмени. Деньги выделят из федерального бюджета в рамках проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». О выделении субсидии сообщают в министерстве природных ресурсов и экологии РФ 11 июля 2022 года.



«Данный полигон по захоронению твёрдых бытовых отходов действовал с 2010 по 2021 год. За это время на нём накопилось более 1,5 млн кубометров отходов. Рекультивация объекта имеет большое социальное значение. Жителей беспокоит запах со свалки, поблизости расположены водозаборные сооружения, озёра и дачи», – объясняют необходимость рекультивации в федеральном ведомстве.

Ликвидацию хотят начать в октябре 2022 года.

Ранее власти Тюменской области выбрали подрядчика для рекультивации указанной салки. Общая сумма контракта – более 2 млрд рублей. Подрядчиком стала компания «Владтрансстрой».

Тюмень, Наталья Ефремова

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