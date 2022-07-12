В Тюмени горит административное здание (ФОТО)

В Тюмени 12 июля 2022 года горит офисное здание по адресу 30 лет Победы 103. Как сообщают в управлении МЧС по Тюменской области, возгорание началось в 9:33 утра, на ликвидацию огня привлекаются более десятка единиц основной и специальной пожарной техники.

«Здание размерами 30х50 метров, 2-х этажное. Пожар на крыше здания – предварительная площадь пожара устанавливается», – говорится в сообщении спасательного ведомства.

Обновлено в 09:11. Пожар на крыше здания локализовали. Из соседнего здания было эвакуировано 35 человек.

фото - пресс-служба управления МЧС по Тюменской области

Тюмень, Наталья Ефремова

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