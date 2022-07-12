В Тобольске появится новая гостиница. Четырехзвездочный отель возведут на историческом маршруте рядом с Тобольским кремлем. Общая сумма инвестиций – около 307 млн рублей, в том числе 20 млн – целевой займ.

Речь идет о новом корпусе в составе комплекса «Георгиевская», – пояснили в тюменском правительстве. Он будет представлять собой здание с современным сдержанным дизайном. «Классический архитектурный стиль соответствует исторически сложившемуся облику данного района. Проект решит задачу по повышению уровня сервиса в сфере гостиничного бизнеса и увеличит номерной фонд Тобольска», – сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Тобольск, Ольга Федорова

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