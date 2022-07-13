Извращенец из Тюмени отправится в колонию на 12 лет и заплатит 300 тыс. семье пострадавшей девочки

Жителя Тюмени осудили за развращение несовершеннолетней девочки. Мужчина нашёл её в соцсетях, начал переписку и попросил интимное фото и видео. Теперь по решению суда ему придётся провести 12 лет в колонии строгого режима. Кроме того, он заплатит родителям ребенка 300 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщают в следственном управлении СК по Тюменской области.

Злоумышленнику 21 год. Преступление он совершил в марте прошлого, 2021 года.

«Находясь у себя дома в Тюмени, злоумышленник через одну из социальных сетей познакомился с малолетней девочкой, находящейся в Челябинске. После непродолжительной переписки мужчина вошел в доверие к ребёнку и вёл переписку на сексуальные темы, развращающие несовершеннолетнюю. Впоследствии он попросил у девочки фото и видео интимного характера. Мужчина был задержан», – говорится в сообщении следователей.

Сколько лет пострадавшей и успела ли она отправить ему фото – не сообщается.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п «б», ч.4 ст.132 УК РФ.

Тюмень, Наталья Ефремова

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