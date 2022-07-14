Смертельное ночное ДТП в Тюмени: спасателям пришлось разрезать машину

В Тюмени в ночь с 13 на 14 июля произошло ДТП с летальным исходом. На перекрестке улиц Запольной и Достоевского автомобиль ВАЗ 10-й модели выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Вольво S40.

«В результате аварии 18-летний пассажир ВАЗа от полученных травм скончался в карете скорой помощи. 25-летний водитель ВАЗа и двое его пассажиров (мужчины 20 и 25 лет), а также 23-пассажирка Вольво получили различные травмы», – сообщили в ГИБДД по Тюменской области.

Чтобы помочь пострадавшим на место пришлось вызвать сотрудников 123-й пожарно-спасательной части. Они оперативно разобрали корпус смятой отечественной машины, деблокировав из салона двух человек. «Водитель ВАЗа был доставлен в медучреждение. Сотрудники пожарно-спасательного подразделения, вовремя оказав ему помощь, спасли жизнь», – рассказали в МЧС.

Тюмень, Ольга Федорова

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