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Пятница, 15 июля 2022, 16:54 мск

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В Тобольске из окна 5 этажа выпал ребёнок

В Тобольске 15 июля 2022 года из окна выпал 5-летний ребёнок. Малыш упал с 5 этажа, получил травмы, но остался жив. Прокуратура вместе с правоохранительными органами проводит проверку по факту ЧП, сообщили в надзорной инстанции.

«Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль ход и результаты доследственной проверки, а также поручил Тобольскому межрайонному прокурору выяснить обстоятельства произошедшего и дать оценку исполнению родителями своих обязанностей», – говорится в сообщении ведомства.

Тобольск, Наталья Ефремова

© 2022, РИА «Новый День»

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