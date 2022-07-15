В Тобольске из окна 5 этажа выпал ребёнок

В Тобольске 15 июля 2022 года из окна выпал 5-летний ребёнок. Малыш упал с 5 этажа, получил травмы, но остался жив. Прокуратура вместе с правоохранительными органами проводит проверку по факту ЧП, сообщили в надзорной инстанции.

«Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль ход и результаты доследственной проверки, а также поручил Тобольскому межрайонному прокурору выяснить обстоятельства произошедшего и дать оценку исполнению родителями своих обязанностей», – говорится в сообщении ведомства.

Тобольск, Наталья Ефремова

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