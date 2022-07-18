Два населённых пункта ликвидируют в Тюменской области

Два населённых пункта в Омутинском районе Тюменской области планируют упразднить. Соответствующий вопрос рассмотрят депутаты областной думы, он уже внесён на рассмотрение депутатам.

«В настоящее время на территориях населённых пунктов посёлок Кошелевский и село Казарма отсутствуют производственные и жилые помещения, отсутствуют иные нежилые объекты, отсутствует зарегистрированное и проживающее население», – говорится в пояснительной записке.

Село Казарма располагалось в границах Вагайского сельского поселения. Посёлок Кошелевский относился к Шабановскому сельскому поселению.

Инициатор поправок – дума Омутинского муниципального района.

Дата рассмотрения вопроса пока не обозначена.

Омутинский район, Наталья Ефремова

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