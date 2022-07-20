Самолёт «Ютэйр» в Рощино выкатился с полосы

В тюменском аэропорту Рощино самолёт авиакомпании «Ютэйр» выкатился за пределы посадочной полосы. ЧП случилось 19 июля 2022 года, перевозчик выполнял на судне ATR-72 учебно-тренировочный полёт с отработкой имитации отказа двигателя.

Уральская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства инцидента. Об этом сообщили в ведомстве.

«После посадки в аэропорту «Рощино» около 20:53 произошёл выкат воздушного судна с взлётно-посадочной полосы на грунт. На борту находились 5 членов экипажа, пострадавших нет. Воздушное судно повреждений не имеет. Проведены мероприятия по его буксированию на стоянку», – говорится в сообщении надзорной инстанции.

Тюмень, Наталья Ефремова

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