В тюменской колонии заключённый лишился руки из-за машинки для производства макарон

Заключённый в тюменской колонии лишился руки из-за травмы, полученной на оборудовании для производства макарон. Следователи возбудили уголовное дело. Подробности инцидента раскрывают в следственном управлении СК по Тюменской области 20 июля 2022 года.

Пострадавшему 22 года.

«В июне 2022 года днём отбывающий наказание в ФКУ ИК-4 осуждённый при ведении хозяйственных работ в пекарне с использованием аппарата для изготовления макаронных изделий – пресса получил травму руки, причинившую тяжкий вред его здоровью и повлекшую ампутацию конечности», – рассказывают следователи.

Силовики уже опросили очевидцев ЧП, сотрудников и других заключённых. Также назначили судебно-медицинскую экспертизу.

В областной прокуратуре добавляют, что провели собственную проверку. Там уточняют: «заключёный допустил попадание правой руки во вращающийся механизм станка по производству макаронных изделий».

Уголовное дело возбуждено по 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Тюмень, Наталья Ефремова

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