Бывшего муфтия Тюменской области осудили за распространение экстремистских материалов

Бывшего муфтия Духовного управления мусульман Тюменской области Галимзяна Бикмулина признали виновным в распространении экстремистских материалов. Об этом сообщает 22 июля 2022 года объединённая пресс-служба судов Тюменской области.

«21 марта 2022 года, мужчина, будучи председателем местной мусульманской религиозной организации в Тюмени, распространил неопределённому кругу лиц книги, внесённые в опубликованный федеральный список экстремистских материалов. Подсудимый вину не признал. Со слов Галимзяна следует, что изъятые в мечети книги с экстремистским содержанием ранее были перенесены из библиотеки в подвал мечети, где проходили молитвы прихожан. Затем данные книги были перемещены в хозяйственную постройку, в которой в настоящее время проживает Имам мечети. Изъятые книги хранились вместе с другими обучающими материалами», – уточнили в суде.

Центральный районный суд посчитал доводы неубедительными. 70-летний мужчина признан виновным в производстве и распространении экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП РФ).

Теперь ему придётся выплатить штраф 4 тыс. рублей. Материалы будут конфискованы.

Тюмень, Наталья Ефремова

© 2022, РИА «Новый День»