Тюменка обкрадывала и избивала детей-инвалидов

В колонию отправится жительница Тюменской области, которая оформляла опекунство над детьми-инвалидами и забирала себе пособия, которые ей платили на детей. Всего ей удалось таким образом присвоить 5,2 млн рублей. Её также признали виновной и в истязании над несовершеннолетней. Речь идёт о 41-летней жительнице деревни Ушакова Анастасии Сергеевой. Подробности раскрывают в объединённой пресс-службе судов Тюменской области 25 июля 2022 года.

«Женщина оформила опеку над пятью недееспособными ребятами из психоневрологического диспансера 1987, 1997,1998, 1994 и 1999 годов рождения. Используя мобильное приложение, с апреля 2018 года по январь 2021 года она снимала с их счетов деньги и распоряжалась ими по своему усмотрению, построила на них дом, но на детей его не оформила. Бывшая подопечная Сергеевой обвинила её в истязании, в ходе судебного заседания данные факты подтвердились»,– рассказывают в пресс-службе судов.

В прокуратуре Тюменской области добавляют, что злоумышленница регулярно избивала девочку.

Г-жу Сергееву приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд удовлетворил гражданский иск одного из опекаемых (имущественный вред) на сумму более 260 тыс. рублей. Приговор ещё не вступил в силу.

Злоумышленница признана виновной в совершении преступлений, которые описаны в п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая с банковского счета в особо крупном размере), п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершённое в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, материальной и иной зависимости).

Тюмень, Наталья Ефремова

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