Тюменец избил ёлкой молодежь, разнимая драку у сельского клуба

Житель тюменского села Турлаки (Голышмановский район) Сергей Савельев получил два года условно за то, что разнимал дерущихся у деревенского клуба людей стволом ёлки. Дерево он сломал специально для этой цели.

Следователям Савельев пояснил, что пришел к клубу, чтобы разнять молодежь. «Он растащил ребят по сторонам, но его послушались не все. Тогда он пошел на крайние меры. После того, как ударил ёлкой самого задиристого драчуна, довел его до клуба и попросил вызвать скорую помощь», – рассказали в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

Потерпевший, которому досталось стволом по голове, простил Сергея и просил не назначать строгое наказание. Поскольку обвиняемый был ранее не судим, по месту жительства характеризуется положительно, имеет малолетних детей, суд хоть и признал его виновным по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, условно, с испытательным сроком на 2 года.

Тюмень, Ольга Федорова

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