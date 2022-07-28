Главе Тюмени подняли зарплату

В Тюменской области подняли зарплаты главам городов, районов и сельских поселений. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.

Так, должностной оклад руководителя городского округа с численностью населения свыше 500 тыс. человек утвержден в размере 159 477 рублей. Раньше оклад мэра Тюмени составлял 153 434 рубля. Оклад главы района, в котором проживает свыше 100 тысяч человек (например Тюменского), увеличили до 104 тысяч рублей. Ранее это было 100 тыс. рублей.

Если у руководителей крупных муниципальных образований оклады выросли на 4-6 тыс. рублей, то у небольших – на 1-2 тысячи рублей.

Тюмень, Ольга Федорова

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