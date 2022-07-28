В Тюменском управлении ФСБ новый начальник – из Липецка

В Тюменской области новый руководитель управления ФСБ. На этот пост назначен генерал-майор Владимир Овчинников, ранее возглавлявший управление службы по Липецкой области. Об этом со ссылкой на пресс-службу РУФСБ по Тюменской области сообщает «Тюменская линия».

По данным издания, г-н Овчинников родился в 1971 году в городе Биробиджане Еврейской АО. Окончил Иркутское высшее военное авиационное училище. Проходит службу в органах безопасности с 1997 года.

Прежний начальник РУФСБ генерал-майор Игорь Николаев переведён к новому месту несения службы. В должности он проработал всего чуть более 2 лет.

Тюмень, Наталья Ефремова

© 2022, РИА «Новый День»