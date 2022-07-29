Тюменец убил оппонента после ссоры из-за овец

Попавшая в чужой огород отара овец стала причиной смертельного конфликта двух жителей села Шабаново Омутинского района Тюменской области.

«Утром 30 августа прошлого года 32-летний Михаил Анзулевич заметил в своем огороде чужих овец, которые вытоптали картошку, объели овес и листья корнеплодов. Выгнав животных из ограды, он пошел выяснять отношения к их хозяину, но тот посоветовал ему плотнее закрывать калитку. Претензии завершились ссорой с последующим рукоприкладством. Крепкого сложения овцевод ткнул Анзулевича кулаком в правый бок и, погнавшись следом, пригрозил убить, если тот и впредь будет высказывать ему претензии», – рассказали в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

Анзулевич успел убежал от грубияна, однако вечером столкнулся с ним снова. Мужчина на мотороллере поехал охотиться на уток, когда встречу ему попался овцевод на мотоцикле. Хозяин овец пригрозил Анзулевичу обрезом охотничьего ружья. Тот не стал дожидаться реализации угроз и первым дважды выстрелил в него картечью из своего ружья Hatsan Escort.

«Мужчина упал с мотоцикла, а стрелок, оставив его умирать, уехал домой. Под утро за ним приехали полицейские. Как оказалось, раненый ночью скончался», – сообщили в пресс-службе судов. Было возбуждено уголовное дело. Омутинский районный суд признал Анзулевича виновным в умышленном убийстве и на семь лет отправил его в колонию строгого режима. Суд также взыскал с осужденного в пользу семьи потерпевшего 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда.

Курган, Ольга Федорова

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