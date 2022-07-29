Тюменец, разместивший Гитлера на сайте «Бессмертного полка», отправится в колонию

Житель Тюмени Эдуард Щ., разместивший портрет Гитлера на сайте «Бессмертного полка», отправится на полгода в колонию-поселение. Такое решение принял суд.

«Накануне Дня Победы 23-летний мужчина с целью реабилитации нацизма в форме распространения выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, разместил в сети «Интернет» в рамках проекта «Бессмертный полк онлайн» заявку с фотоизображением нацистского преступника на участие в публичной трансляции, посвященной 9 мая», – напомнили в СУ СКР по Тюменской области.

Также в апреле 2022 года молодой человек под видом достоверных сообщений разместил в сети высказывания, содержащие заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных Сил РФ.

Вскоре Эдуард был задержан, суд признал его виновным по двум статьям – ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ) и ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

Тюмень, Ольга Федорова

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