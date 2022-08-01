В Тюмени женщина погибла в тестомесительной машине

В Тюмени женщина погибла, упав в тестомесильную машину. Трагедия произошла 30 июля 2022 года в производственном цеху одного из хлебокомбинатов города.

«Во время работы по очистке внутренней поверхности аппарата, были нарушены правила ведения работ на производстве, в связи с чем женщина, осуществляющая работы по очистке, упала в тестомесительную машину и из-за полученных травм скончалась на месте происшествия», – сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Тюмень, Ольга Федорова

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