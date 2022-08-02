Тюменская прокуратура начала проверку из-за дыма над заводом Сибура

Прокуратура Тюменской области начала проверку по факту задымления над территорией завода «ЗапСибНефтехим» в Тобольске.

«Вечером 1 августа в связи с кратковременным снижением напряжения электросети на заводе произведено переключение полимерных производств с утилизацией избытков углеводородов в технологической цепочке на специальных факельных установках. В результате сжигания на факельных установках избытков углеводородов наблюдалось задымление над территорией «ЗапСибНефтехим»», – сообщили в надзорном ведомстве.

Там добавили, что по поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских, Тобольской межрайонной прокуратурой организовано проведение проверки с привлечением контролирующих органов. «Ход и результаты проверки взяты прокурором области на контроль. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – говорится в сообщении прокуратуры.

Тюмень, Ольга Федорова

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