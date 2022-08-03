Тюмень отправила пожарных в Югру тушить пылающий заповедник

Сотрудники Тюменской авиабазы отправляются тушить лесные пожары в ХМАО. Об этом 3 августа 2022 года сообщил тюменский губернатор Александр Моор в своём телеграм-канале.

«В Ханты-Мансийском автономном округе горит лес в федеральном заповеднике «Малая Сосьва». Это особо охраняемая территория: там запрещена любая хозяйственная деятельность, огонь может нанести непоправимый вред первозданной природе. Поэтому было принято решение об увеличении группировки пожарных. Как только поступила просьба о помощи, поручил в кратчайшие сроки организовать переброску 25 пожарных десантников. Сегодня утром они прибыли в город Советский. Мы всегда готовы поддержать наших соседей»,– написал г-н Моор.

Со 2 августа в Югре введён режим чрезвычайной ситуации из-за лесопожарной обстановки. По данным на вчерашний день, 2 августа, в заповеднике «Малая Сосьва» действовал пожар на площади 252 гектара, в ликвидации которого задействовано 33 сотрудника федеральной авиабазы и заповедника.

Лесопожарная обстановка от МЧС ХМАО по данным на утро 3 августа 2022 года: 46 очагов природных пожаров на площади 15624,9 га.

Тюмень, Ханты-Мансийск, Наталья Ефремова

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