Тюменская прокуратура направила в суд дела о гибели 20 человек, отравившихся водкой

Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовные дела о гибели 20 жителей областного центра. Все эти люди умерли с декабря 2021 года по февраль 2022 года после того, как купили и выпили паленую водку, содержащую метанол.

На скамье подсудимых окажутся шесть человек. «Они обвиняются по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц), а трое из них также по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке)», – сообщили прокуратура Тюменской области. Там добавили, что обвиняемые являлись основными фигурантами по организации и распространению контрафактной алкогольной продукции, содержащей в своем составе метанол в опасных для жизни концентрациях.

Тюмень, Ольга Федорова

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