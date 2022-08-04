российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 4 августа 2022, 09:46 мск

Новости Тюмень

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Трасса Тюмень-Омск задымлена из-за горящих торфяников

фото – Минтранс Омской области

На трассе Тюмень-Омск плохая видимость из-за горящих торфяников. Власти Тюменской области 4 августа 2022 года предупреждают автомобилистов об организации реверсивного движения.

«Снижена видимость до 50 м на участке Р-402 км 433 – км 437 (Омская область, Крутинский район) по причине горения торфяников. Как сообщили в ФКУ «Сибуправтодор», организовано реверсивное движение»,– говорится в сообщении информационного центра правительства Тюменской области в телеграм-канале.

Там уточняют, что омские пожарные тушат торфяники своими силами. Управление МЧС по Тюменской области не задействовано.

Тюмень, Наталья Ефремова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Тюмень, Сибирь, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт,