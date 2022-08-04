Тюменец хотел помириться с женой и убил тещу

Житель Тюмени поссорился с женой, а потом убил тещу. Трагедия произошла 2 августа 2022 года. Мужчина приехал в одно из сел Ярковского района, что бы помирится с супругой, которая гостила у своей матери.

«Не застав жену, он начал употреблять спиртные напитки в компании тещи и в какой-то момент решил убить ее, – рассказали в СУ СКР по Тюменской области. – Подозреваемый ударил пострадавшую ножом, от чего она скончалась на месте. После произошедшего мужчина скрылся, но вскоре был задержан сотрудниками полиции». В ходе допроса тюменец признался в содеянном и подробно рассказала о произошедшем. В ближайшее время ему предъявят обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Тюмень, Ольга Федорова

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