В Тюмени кладовщик обокрал Русойл на 3 миллиона

В Тюмени судили кладовщика компании «Русойл». Четыре года подряд мужчина, имея доступ к вверенному ему имуществу, похищал моторные масла Shell и различные смазочные материалы, а потом сбывал их на сайте «Авито». В общей сложности преступный доход кладовщика составил более 3,3 млн рублей.

Мужчину признали виновным по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества) и приговорили к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. «В целях возмещения ущерба на имущество обвиняемого наложен арест. Также самим осужденным в добровольном порядке частично возмещен материальный ущерб», – сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Тюмень, Ольга Федорова

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