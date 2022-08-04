К исправительным работам приговорили тюменца, который написал негативный комментарий про российских военных

В Тюмени на полгода исправительных работ осуждён местный житель, который разместил негативный недостоверный комментарий о российских военных. Также в течение 6 месяцев из зарплаты мужчины будут взыскивать 10% в доход государства. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Тюменской области.

Антона Ш. признали виновным в распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ). Его высказывание касалось судьбы солдат-срочников и мирных граждан.

«24 марта 2022 года мужчина, находясь в квартире, разместил в группе под наименованием «Настя М.» «ВКонтакте» комментарий, содержащий утверждения о действиях российских военных, характеризуемых, как преступные, связанные со смертью людей (мирных граждан, солдат срочной службы), начинающийся словами: «Андрей, ну…», заканчивающийся словами: «…V рай, да дебилы?», – объясняют в суде.

На суде мужчина вину признал. Он ранее не судим, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, у врача нарколога и психиатра на учёте не состоит.

Тюмень, Наталья Ефремова

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