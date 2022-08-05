В Тюменской области мужчина заплатит 5 тыс. рублей за то, что ударил чужого ребёнка

В Тюменской области осудили мужчину, который ударил чужого ребёнка. Как установлено в суде, агрессию мужчины вызвал инцидент, который произошёл между его дочерью и пострадавшим мальчиком. Инцидент произошёл 7 июля 2022 года на остановке в деревне Песчаное Казанского района.

«В ходе игры девочка и мальчик столкнулись лбами. Потом пришел её отец – Бримжанов схватил мальчика за предплечье правой руки, чем причинил физическую боль. После Жанат позвал свою малолетнюю дочь, обхватил кулак своей дочери и нанёс им удар малолетнему»,– говорится в материалах объединённой пресс-службы судов Тюменской области.

Казанский районный суд привлёк к административной ответственности 31-летнего мужчину за побои (ст. 6.1.1. КоАП РФ).

Подсудимый вину признал полностью, в содеянном раскаивается. Принёс извинения ребенку.

Теперь он должен выплатить штраф в 5 тыс. рублей.

Казанский район, Наталья Ефремова

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