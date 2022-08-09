В Тюменской области осудили мужчину, из-за самодельной печки которого погибли женщина и ребёнок

В Тюменской области осудили мужчину, самодельная печь которого погубила его дочь и внука. Печь была установлена в бане, работала она неправильно. В результате женщина и ребёнок угорели. Чп случилось в посёлке Боровский Тюменского района. Подобности трагедии раскрывают в объединённой пресс-службе судов Тюменской области.

«В августе прошлого года мужчина решил сам изготовить газовую печь для бани. Для этого сварил из металла корпус с открытой топкой, установил в нём две горелки, встроил заводское автоматическое газогорелочное устройство и установил дымовую трубу»,– уточнили в суде. 16 апреля 2022 года во время топки этой печи погибли дочь и внук мужчины. Как оказалось, в бане произошла утечка угарного газа.

Мужчине 60 лет. Он признан виновным в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч.3 ст. 109 УК РФ). С учётом смягчающих обстоятельств суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

Тюмень, Наталья Ефремова

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