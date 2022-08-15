В Тобольске бизнесмен пытался зарезать жену и сломал об нее нож

В Тобольске будут судить предпринимателя, который пытался зарезать жену у отдела полиции. Директор и учредитель компании, занимающейся электромонтажными работами, Игорь Иванов, по словам его супруги, злоупотреблял алкоголем и скандалил. Из-за этого женщина съехала от него вместе с детьми, а потом сообщила, что подает на развод. В ответ на это 17 мая Иванов пришел к жене с ножом и на глазах детей начал угрожать женщине убийством.

Несмотря на угрозы, жена предпринимателя все-таки подала заявление на расторжение брака. Тогда Иванов пообещал убить не только супругу, но и детей и родителей.

«Женщина испугавшись за детей и себя поехала в полицию и написала заявление. Муж узнав об этом, начал уговаривать её забрать заявление, обещая, что он оставит её в покое. Вечером она приехала в отдел МВД забрать заявление, там ей сообщили, что заявление зарегистрировано и будет рассмотрено. Женщина вышла из отдела, и, переступив порог КПП, увидела супруга. Он ничего не говоря схватил её за волосы левой рукой и начал наносить удары ножом. Нож сломался. Сотрудники полиции оттащили разъяренного мужчину и увели в отдел», – рассказали в объединенной пресс-службе судом Тюменской области.

Женщина, к счастью, осталась жива. А Иванов обвиняется в угрозе убийством (ст. 119 УК РФ) и покушении на убийство (статьи 30 и 105 УК РФ).

Тобольск, Ольга Федорова

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