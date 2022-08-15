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Понедельник, 15 августа 2022, 17:19 мск

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В страшной аварии на тюменской трассе погибли жители Югры

Фото – тг-канал ГИБДД Тюменской области

В ДТП, которое произошло 14 августа на 53-м километре автодороги Ялуторовск-Ярково, погибли жители Нефтеюганска.

Накануне в Тюменской области столкнулись большегруз «Вольво» и «Мицубиси». Грузовик перевозил бетонные блоки и выехал на встречную полосу. От удара обе машины сгорели. Установить личности погибших смогли только сегодня. «Погибли 42-летнй водитель и 40-летняя пассажирка «Мицубиси», жители г. Нефтеюганска», – сообщили в ГИБДД по Тюменской области. Водитель «Вольво» ранен.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»

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