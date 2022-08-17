В Тюмени пьяная водительница оспорила решение о привлечении её к ответственности и взыскала с полиции 120 тыс. рублей

Жительнице Тюмени, которую задержали за вождение в состоянии опьянения, удалось не только оспорить все штрафы, но ещё и отсудить у правоохранителей моральную компенсацию. Об инциденте рассказывают в объединённой пресс-службе судов Тюменской области 17 августа 2022 года.

«Вечером 8 июля 2021 года у дома Герцена, 52 в Тюмени Ольгу (так зовут женщину – прим.ред.) остановил наряд ДПС для проверки документов. Инспекторы почувствовали исходивший от женщины запах алкоголя и отправили её на медосвидетельствование в ОКБ-2. На основании полученного заключения 18 сентября автоинспектор составил протокол об административном правонарушении, которое направил в мировой суд. Его постановлением Ольга была признана виновной, привлечена к административной ответственности, оштрафована на 30 тыс. рублей и на 1 год 8 месяцев лишена водительского удостоверения»,– рассказывают в суде.

Женщина обратилась к адвокату и не пожалела средств на обжалование решения. Вознаграждение защитнику составило 100 тыс. рублей. Суд решение изменил и квалифицировал действия нетрезвой женщины как «управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния».

Однако жительница Тюмени с помощью адвокатов оспорила и это решение. В конце концов новым судебным решением было прекращено производство по делу в связи с «недоказанностью обстоятельств вынесения постановления». Выяснилось, что полицейские нарушили порядок медицинского освидетельствования. В материалах дела не оказалось акта этого освидетельствования и выяснилось, что исследование крови проводилось не в рамках освидетельствования.

Так женщине, которая была нетрезва за рулём, удалось отсудить у управления МВД по Тюменской области 100 тыс. рублей понесённых убытков на оплату адвокатов, 20 тыс. рублей компенсации морального вреда и 3,5 тыс. рублей госпошлины.

Тюмень, Наталья Ефремова

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