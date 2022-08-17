В Тюмени на трехлетнюю девочку упал дорожный знак «Осторожно дети»

В Тюмени на трехлетнюю девочку рухнул дорожный знак «Осторожно дети». Его сорвало ветром со светофора на пересечении улиц С. Богдановича и Е. Карнацевича. Ребенок шел вместе с мамой, женщину тоже задело знаком. Инцидент произошел в мае 2022 года.

«Пострадавшим был причинен вред здоровью. Содержание автомобильной дороги, расположенной на пересечении указанных улиц, осуществляется АО «ТОДЭП» на основании заключенного с МКУ «Служба заказчика по благоустройству Восточного административного округа города Тюмени» муниципального контракта», – сообщили в прокуратуре Тюменской области. По результатам проверки надзорное ведомство обратилось в суд с исковым заявлением в интересах девочки. Теперь компания областных властей выплатит семье компенсацию морального вреда в размере 30 тыс. рублей.

Тюмень, Ольга Федорова

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