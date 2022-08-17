Громкое дело в Тюмени: автобусных перевозчиков обвиняют в хищении денег у государства

В Тюмени по подозрению в мошенничестве задержаны несколько сотрудников разных автотранспортных компаний. Все они проходят по делу о хищении субсидий на перевозку льготников из бюджета города.

«По версии следствия, с конца 2020 года по 15 августа 2022 года пока неустановленные лица в рамках исполнения контрактов, заключенных между департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени и перевозчиками (ООО «Тюменьавтолайн», ООО «Караван-Авто», ИП Шулепов) подавали ложные сведения о количестве перевезенных пассажиров льготных категорий в автоматизированную систему оплаты проезда. На основе этих данных департамент предоставлял перевозчику субсидии. Таким образом из муниципального бюджета похищен 1 млн рублей», – рассказали в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

В частности, сегодня Центральный районный суд предъявил обвинение механику Руслану Тилимбаеву, работающему у ИП Шулепова (по ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отправил его под домашний арест. Кроме того, были отправлены под стражу директор ООО «Победа» Родион Шарипов (владелец автобусов обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ, кондуктор Ольга Воробьева (ч.3 ст. 159 УК РФ), водители маршрутного такси Фаррух Гафуров и Иван Хапилин (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Еще троим обвиняемым суд запретил пользоваться Интернетом, сотовым телефоном, появляться в общественных местах и покидать свое жилье с 10 вечера до 6 утра. Такая мера пресечения избрана в отношении собственников автобусов Елены Антипиной и Александра Шулепова (обвиняются по ч.4 ст.159 УК РФ), а также в отношении парикмахера Ольги Ермаковой (обвиняется по ч.3 ст.159 УК РФ). Последняя должна была кататься на общественном транспорте по транспортным картам, незаконно переданным ей Шариповым, и «делать выручку» на определенных маршрутах.

Тюмень, Ольга Федорова

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