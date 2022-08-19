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Суббота, 20 августа 2022, 11:05 мск

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Тобольск получит федеральные деньги на благоустройство сада (ФОТО)

Фото – тг-канал информационного центра правительства Тюменской области.

Тобольск во второй раз стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Проект благоустройства Александровского сада, разработанный администрацией города и компанией «Сибур» при участии жителей, получит федеральный грант 90 млн рублей.

Реализация запланирована на 2023 год. Благоустройству подлежит площадь 4,7 га: ️2,3 га – сад; 2,4 га – прилегающая территория жилой и общественной застройки малой этажности. «На территории появятся ротонда, арт-объект, оранжерея, спортивная и детская площадки, амфитеатр, ягодная поляна», – сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Тобольск, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»

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