В Тюмени будут судить мужа и жену, убивших любовницу-иностранку

В Тюмени будут судить супружескую пару, которая убила общую знакомую и выбросили тело в мусорный бак. Мотивом преступления стал адюльтер. Жертва состояла в интимной связи с главой семьи, что не нравилось понравилось его законной жене.

Чтобы прекратить конфликт супруги договорились убить любовницу. «Для осуществления преступного замысла супруги заранее разработали план, согласно которому 11 февраля 2022 года мужчина пригласил потерпевшую к себе в гости в дом по ул. Интернациональной, где совместно с женой совершил ее убийство. После супруги избавились от тела, выкинув его в мусорный бак в одном из районов Тюмени. Вещи женщины сожгли дома в печи», – рассказали в СУ СКР по Тюменской области.

Спустя время тело убитой женщины было обнаружено сотрудниками мусороперерабатывающего завода. Мужа и жену задержали, обвинили по п. ж ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и заключили под стражу. В ходе расследования уголовного дела следователем было допрошено более 30 человек. С использованием криминалистической техники был проведен осмотр места преступления, благодаря чему удалось обнаружить в печи сожженные вещи потерпевшей.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в ближайшее время будет направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу», – сообщили в СК.

Стоит отметить, что обе женщины – и убийца и жертва – гражданки иностранного государства.

Тюмень, Ольга Федорова

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