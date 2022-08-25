В тюменском коллекторе плавали ласты и самовар

Коммунальщики Тюмени рассказали о необычных предметах, которые обнаружили во время уборки в коллекторах города.

«Бригады цеха по обслуживанию сетей водоотведения в течение всего года не прекращают работы по промывке канализационных труб, извлекая из системы не только тонны ила, жира и тряпок, но и необычные предметы. Например, из сети водоотведения наши специалисты доставали насос, ласту, рога, самовар, ведро и многое другое», – рассказал главный инженер «Росводоканал Тюмень» Виталий Гурский.

Сейчас специалисты компании проводят плановую промывку магистральных сетей водоотведения. Уже промыто 80 км городских коммуникаций, еще около 8 км сетей прочищено с помощью специализированной организации. «Генуборка» магистральных коллекторов проводится ночью, когда объем стоков в сети минимален. Мощные струи воды сбивают скопившиеся отложения, а потом илососы собирают скопившийся в сети мусор. Качество выполнения работ проверяют специалисты телеинспекции.

«Перед началом промывки заиленность сетей составляет 70-80 процентов. Робот с трудом перемещается по заросшему дну трубы. В мониторе мы видим «подарки» от тюменцев: жир, кучи тряпок, а иногда и огромные пробки из застывших строительных смесей. После промывки труба как новая, но, к сожалению, в таком состоянии она пробудет недолго», – говорит руководитель группы вибродиагностики компании «Росводоканал Тюмень» Евгений Соболев.

Тюмень, Ольга Федорова

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