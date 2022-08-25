Тюменец расстрелял из ружья троих человек

Житель деревни Иземеть Тюменской области расстрелял из ружья троих человек. Трагедия произошла вечером 23 августа 2022 года. Трое жителей деревни Ишменева приплыли на лодке в гости к своему знакомому в деревню Иземеть. Хозяин достал ружье и несколько раз выстрелил в сторону своих знакомых.

«В результате мужчина 1980 г.р. с огнестрельным ранением на вертолете был госпитализирован в медицинское учреждение города Тобольска, мужчина 1988 г.р. и мужчина 1991 г.р. от полученных травм скончались на месте происшествия», – сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Стрелявший задержан. Его обвиняют по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Как выяснилось, мужчина уже был ранее судим. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения, в виде заключения под стражу.

Тюмень, Ольга Федорова

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