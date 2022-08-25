Тюменские спасатели выступили со спецсообщением

В пятницу, 26 августа, в Тюменской области ожидается усиление ветра. По данным Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра днем в регионе пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, порывы местами до 18 м/с. Температура +23,+28.

«Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в любом помещении или подземном переходе. Не стоит прятаться около стен домов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитам, недостроенными зданиям или под деревьями», – предупредили в ГУ МЧС России по Тюменской области.

Тюмень, Ольга Федорова

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