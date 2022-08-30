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Вторник, 30 августа 2022, 11:15 мск

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Тюменский депутат погиб в ДТП

Фото – тг-канал информационного центра правительства Тюменской области

Главный редактор медиахолдинга «Ишим ТВ», депутат Ишимской городской думы Елена Бочкарева погибла в результате ДТП в Пермском крае. Трагедия произошла 28 августа 2022 года.

В правительстве Тюменской области сегодня выразили соболезнования семье, коллегам и друзьям Елены Бочкаревой. «Тюменская журналистика понесла большую утрату», – заявили в правительстве. Похороны пройдут 1 сентября в Ишиме. В 12:00 в Богоявленском соборе начнется отпевание, после до 14:00 – прощание, затем захоронение на городском кладбище.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»

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