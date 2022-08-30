Предприятие тюменских властей заплатит ребенку за падение с самоката

Дорожная компания тюменского правительства – АО «ТОДЭП» заплатит за падение ребенка. Мальчик сломал ключицу, упав с самоката около дома 26 улицы В. Гольцова.

«Причиной падения стало попадание колеса в лоток для отведения поверхностных сточных вод. Лоток был не оборудован решетками», – рассказали в объединенной пресс-службе судов Тюменской области. Суд взыскал с АО «ТОДЭП» и ООО УК «Микрорайон Тюменский» в пользу истца по 150 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Тюмень, Ольга Федорова

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