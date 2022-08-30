Северная Тюмень обогнала теплый Курган по урожайности

Аграрии Тюменской области убрали четверть площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами. Как сообщил 30 августа губернатор Александр Моор, на сегодняшний день собрано более 508 тысяч тонн, урожайность – свыше 28 центнеров с гектара.

Ниже чем в Тюмени оказалась урожайность в расположенной южнее сельскохозяйственной Курганской области, где уже обработано 27% площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми. «Средняя урожайность – 23 ц/га», – сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вадим Шумков.

По его словам, там, «где с землей работают грамотно и честно», собирают более 30 центнеров с гектара. Из 24 районов таких оказалось всего пять: Кетовский, Мишкинский, Сафакулевский, Шатровский и Щучанский.



Тюмень, Ольга Федорова

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