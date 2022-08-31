В Тюмени задержали мужчину, который приставал к 5-летней девочке в торговом центре

В Тюмени под стражу отправили 33-летнего мужчину, который пытался раздеть ребёнка в торговом центре. Мужчина был пьян. Известно, что он нигде не работает и живёт с мамой. Инцидент попал на видеокамеры ТРЦ «Гудвин». Подробности сообщают в объединённой пресс-службе судов Тюменской области 31 августа 2022 года.

«Как стало известно из представленных суду материалов, 29 августа обвиняемый с целью удовлетворения своих половых потребностей стал приставать к девочке 2017 года рождения. Он её обнимал, брал на руки и пытался раздеть»,– уточнили представители суда.

Тюменец 1989 года рождения обвиняется в совершении действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершённых в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста (п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ).

В пресс-службе уточняют, что злоумышленник по месту жительства характеризуется посредственно. Не женат, нигде не работает, живёт с мамой. Под стражей он должен находиться до 30 октября 2022 года.

Ранее подробности его задержания раскрыла редакция издания «72.ру». Как выяснилось, мужчину схватили очевидцы – они заметили, что он заглядывает ребёнку в штаны. При этом ждать полицию пришлось порядка 40 минут, а охранники торгового центра долгое время бездействовали, пока покупатели не устроили шумиху и не добились внимания к проблеме. Ребёнок был в магазине с мамой – она отвлеклась буквально на минуту.

«Когда мы с моим молодым человеком Сашей проходили мимо, не сразу поняли, что этот мужчина – посторонний для девочки: с виду казалось, что он является ей родным или близким человеком. Но когда он снял с нее штаны, заглянул в них и ушел, мы поняли, что это педофил»,– рассказала девушка, ставшая непосредственным свидетелем ситуации. Именно её молодой человек схватил злоумышленника и не выпускал из торгового центра.

Тюмень, Наталья Ефремова

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