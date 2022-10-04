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Вторник, 4 октября 2022, 09:27 мск

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Мошенник из Новосибирска обобрал тюменские салоны сотовой связи

Житель Новосибирска, ранее судимый за мошенничества, вынес из тюменских салонов сотовой связи смартфоны на сотни тысяч рублей.

Сначала мужчина появился в Тобольске. По словам продавца одного из местных салонов, в магазин зашел покупатель и попросил показать несколько телефонов. Затем он сказал, что не готов совершить покупку и покинул помещение. Вскоре сотрудники салона обнаружили, что вместо настоящих телефонов, которые смотрел посетитель, у них остались подделки – коробки, на первый взгляд не отличимые от оригинальных, с пустыми корпусами смартфонов внутри. Ущерб составил около 200 тысяч рублей.

Аналогичный случай произошел в Тюмени. Злоумышленник действовал по такой же схеме – оставил в магазине «пустышку» вместо настоящего телефона. Ущерб составил около 100 тысяч рублей.

«Оперуполномоченные отследили маршрут передвижения подозреваемого и установили, что завладев телефонами он вернулся в родной город. Сотрудники уголовного розыска выехали в Новосибирск и задержали подозреваемого по месту жительства», – сообщили в УМВД по Тюменской области.

Сибиряк признался в содеянном и рассказал, что коробки с поддельными телефонами приобрел на местном рынке. В Тюменскую область поехал так как надеялся, что действуя на территории другого региона, сможет уйти от ответственности. Подозреваемый пояснил, что выбирал момент, когда продавец отвлекался и быстро подменял коробку с мобильным устройством. Три похищенных телефона он продал в Новосибирске за 75 тысяч рублей каждый.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»

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