Тюменская прокуратура проверит сообщение об избиении пятиклассника учителем

В Тюменской области прокуратура начала проверку по публикации в средствах массовой информации об избиении учителем пятиклассника в одной из школ Заводоуковского района.

«В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению законодательства об образовании и организации воспитательной работы в Новозаимской СОШ. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщили в надзорном ведомстве.

В конце сентября агентство 72.ру рассказывало историю мальчика, на которого, по словам, его мамы, напал учитель истории. «На уроке учитель раздавал тетради, возможно, мой сын потянул как-то свою, я не знаю. А после учитель его ударил: это видели старшеклассники», – сообщила женщина. По ее словам, детей, которые снимали происходящее на свои смартфоны, заставили всё удалить. Сохранился один короткий фрагмент. «Сын сейчас боится ходить в школу. Хочу, чтобы этого учителя отстранили от работы», – сказала мать ученика.

В школе заявили, что намерены мирно урегулировать разногласия. «Мы разбирались в этой ситуации. Опросили очевидцев: это 11-классники, которые там стояли и снимали на видео, одноклассники мальчика. Факт того, что учитель ударил ребенка, не подтвердился», – рассказала 72.ру директор Новозаимской СОШ Лидия Тараканова.

Тюмень, Ольга Федорова

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