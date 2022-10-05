Тюменца обвинили в мастурбации на улице и отправили в колонию на 12 лет

Вступил в законную силу приговор Центрального районного суда Тюмени в отношении Михаила Губина 1985 года рождения, признанного виновным в совершении иных действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста (п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ).

12 сентября 2021 года мужчина ехал на своем автомобиле мимо детской спортивной площадки, где играли трое малолетних детей. По версии обвинения, Михаил остановился около них и показал половой орган. «Он якобы мастурбировал на улице при незнакомых детях. На допросах обвиняемый вину признал, но позже заявил, что оговорил себя под давлением следствия», – сообщал ранее телеграм-канал SHOT. Мужчина настаивал, что просто остановился справить малую нужду, причем сделал это не выходя из автомобиля и именно это случайно увидели две девочки. Жена Михаила Татьяна словам мужа верит, говорит, что у самих трое детей и ничего такого за ним замечено не было.

Однако свидетели, психологи, родители потерпевших и сами дети полностью подтверждают произошедшие события.

«По месту жительства Михаил характеризуется положительно, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит. Также известно, что его семья неоднократно награждалась благодарственными письмами, дипломами и грамотами, – сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области. – Принимая во внимание обстоятельства совершения преступления, его общественную опасность и личность осужденного, суд назначил Михаилу Г. наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком 1 год».

Осужденный и его адвокат с приговором не согласились. Была подана апелляция в Тюменский областной суд, в которой они просили апелляционную коллегию изменить приговор в части сокращения срока наказания, ссылаясь на необоснованную суровость. Вышестоящая инстанция оставила жалобу – без удовлетворения, приговор – без изменения.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»