Служитель тюменской церкви спас ребенка от разъяренной лайки

Служитель тюменской церкви спас ребенка от разъяренной собаки. Инцидент произошел в апреле 2022 года около одного из домов в селе Черное Вагайского района. Сорвавшийся с цепи пес (помесь лайки и овчарки) набросился на 9-летнюю девочку и укусил ее за ногу. Не известно, чем бы закончилось нападение, если бы не служитель местной церкви, который отогнал животное палкой.

Еще днем он видел эту собаку на улице с обрывком цепи. Проволочным крюком ему удалось зацепить обрывок цепи и «примотать» пса к забору. Мужчина сообщил о происшествии главе администрации села и попросил выложить информацию в местных соцсетях, чтобы найти хозяина животного. Владелец нашелся и забрал собаку, но вскоре агрессивный пес снова вырвался на свободу и напал на девочку.

«Мать ребенка обратилась в прокуратуру, чтобы инициировать судебный иск к хозяину собаки. Являясь собственником пса, 67-летний мужчина должен был принять необходимые меры безопасности, исключающие возможность ее нападения на окружающих. В силу малого возраста девочка не могла оказать сопротивление агрессивно настроенной собаке. В результате она была сильно напугана, испытала физическую боль и обращалась за помощью в медицинское учреждение. До сих пор она боится выходить на улицу без сопровождения взрослых, избегает всех собак, даже собаку родителей, а напоминание о случившемся вызывает у нее слезы. На ноге остались глубокие шрамы, которые ежедневно напоминают ей о случившейся трагедии», – рассказали в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

Владелец пса не возместил причиненный вред, не извинился и не интересовался здоровьем ребенка. В судебном заседании он возражал исковым требованиям и заявил, что собака не его, а дочери, живущей в Тюмени. Но в итоге суд удовлетворил исковые требования надзорного органа в интересах пострадавшей девочки и взыскал с мужчины 60 тыс. рублей компенсации морального вреда.

Тюмень, Ольга Федорова

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