На Ямале механик тюменской компании упал с теплохода и утонул

Тюмень (Новый День, Ольга Федорова) – Несчастный случай произошел ночью в проливе «Шарапов Шар» (п. Харасавэй, ЯНАО). Ночью упал с теплохода и ктонул старший механик ПАО «Обь – Иртышское речное пароходство» (юридический адрес г. Тюмень).

Трагедия произошла ночью 17 августа 2022 года. Во время стоянки судов механик теплохода ОТ-2070 и капитан теплохода ОТА-961 обсуждали детали по предстоящему ремонту двигателей, после чего капитан поднялся в жилые помещения теплохода, а механик прошел по левому борту главной палубы теплохода ОТА-961, перелез через фальшборт, встал на бортовой привальный брус и при попытке левой ногой достать бортовой кранец кормовой части не удержался и упал в воду между носом одного судна и кормой другого.

Свидетелей несчастного случая нет. Но момент падения работника зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная на крыше рулевой рубки теплохода ОТ-2070.

«Причина несчастного случая – неудовлетворительная организация производства работ. Отсутствие контроля со стороны руководства за ходом выполнения работы и соблюдением трудовой дисциплины. Также нарушение погибшим работником режима труда и отдыха», – сообщили в государственной инспекции труда. Решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.

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