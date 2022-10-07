Тюменская «Лента» заплатит сотруднице за перелом бедра на работе

Гипермаркет «Лента» в Тобольске выплатит компенсацию морального вреда 59-летней женщине, получившей перелом бедра. Пострадавшая работала в ООО «Лента» помощником повара отдела фасовки кулинарного производства. В ноябре 2019 года при погрузке овощей произошел обрыв подвесного грузового подъемника, в результате чего женщина получила закрытый перелом левой бедренной кости со смещением и множественные ушибы.

«Женщина была госпитализирована, перенесла две операции, до сих пор передвигается с помощью трости, а также испытывает ноющие боли. Она подала заявление в суд, в котором просила взыскать с работодателя 900 тыс. рублей. Ответчик признал сумму в 300 тыс. рублей. Тобольский городской суд удовлетворил иск частично и взыскал с ООО «Лента» 600 тыс. рублей», – сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области. Решение в законную силу еще не вступило.

Тобольск, Ольга Федорова

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