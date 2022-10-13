Тюменского хирурга-онколога обвинили в терроризме

В Тюмени суд оправил под стражу 30-летнего хирурга-онколога Рашата Атавова. Мужчина обвиняется в участии в террористическом сообществе (ст.205.4, ст.205.5 УК РФ).

«Атавов совместно с установленными следствием лицами, являясь членом террористического сообщества, осуществлял деятельность по созданию в обществе условий для подготовки к осуществлению террористической деятельности, подрыва основ общественной безопасности, пропаганды и поддержки терроризма», – сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

Участники сообщества встречались по ночам в квартирах, молились, слушали лекции, читали специальные книги, осуществляли сбор денег на нужды сообщества и обсуждали вербовку новых лиц.

Вину в предъявленном обвинении гражданин признает полностью, уточнили в пресс-службе. А вот его жена говорит совсем другое. Женщина утверждает, что ее мужа оклеветали люди, с которыми у него была личная неприязнь.

«Супруг был знаком с некоторыми молодыми людьми, которых обвинили в участии в террористическом сообществе. Но это события десятилетней давности. Нам было по 18-19 лет, мы жили и учились в городе, где знают друг друга все», – сообщила жена онколога журналистам агентства «Наш Город». По ее словам, Рашат с молодыми людьми в дружеских отношениях не состоял – они виделись лишь тогда, когда ходили в мечеть. В собраниях врач участия, по версии жены, не принимал.

По постановлению суда врач будет содержаться под стражей по 7 декабря 2022 года.

Тюмень, Ольга Федорова

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